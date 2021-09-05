Российский терапевт рассказала о требующем обращения в больницу симптоме

Появление боли при вдыхании холодного воздуха может быть признаком развития у человека сердечных заболеваний. Об опасном симптоме, требующем незамедлительного обращения к кардиологу, предупредила специалист-терапевт Минздрава России, профессор Оксана Драпкина. Ее слова приводит «Российская газета».

Терапевт отметила, что многие ошибочно полагают, будто первым симптомом сердечных заболеваний является повышение артериального давления. «Это не совсем так. Наоборот, зачастую повышение давления говорит о запущенном процессе», — заявила врач.

В число тревожных симптомов, которые могут указывать на проблемы с сердцем, специалист включила боль в животе и боль, отдающуюся в конечностях. Кроме того, Драпкина призвала не игнорировать неприятные ощущения в груди, чувство тяжести, сдавливания или жжения. Еще одним опасным явлением врач назвала одышку в состоянии покоя.

Специалист напомнила, что людям, у которых среди родственников есть перенесшие до 60 лет инсульт, инфаркт или внезапную остановку сердца, следует регулярно проходить медобследование. Следить за здоровьем важно и тем, кто питает слабость к алкоголю или сигаретам.

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