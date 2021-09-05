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В Афганистане раскрыли реальную статистику по насилию над женщинами

После прихода талибов к власти в Афганистане начали закрывать приюты для женщин
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Фото: Elaha Sahel / Globallookpress.com

После прихода к власти талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) в Афганистане начала закрываться сеть центров по защите женщин от насилия, передает The New York Times.

Как пишет издание, большая часть руководителей таких приютов после известий о взятии Кабула талибами сбежали вместе со своими подопечными. Соучредитель организации Сунита Вишванат отметила, что убежищ и центров защиты представительниц слабого пола больше нет. «Маловероятно, что большую часть работы, которую мы делаем для женщин, сможем выполнять как раньше», — добавила она.

В министерстве по делам женщин Афганистана раскрыли реальную статистику по насилию над женщинами. Так, более половины афганок вынуждены терпеть физическое насилие. 17 процентов жительниц страны анонимно сообщали о сексуальном насилии. Почти 60 процентов девушек отдают замуж насильно. В сельской местности до сих пор убивают «ради чести». Кроме того, на таких территориях процветают браки и продажа молодых девушек в рабство в качестве платы за долги. Эксперты добавили, что жительницы Афганистана вынуждены терпеть постоянное преследование на рабочем месте и в общественных местах, психологическое давление.

В субботу, 4 сентября, талибы применили слезоточивый газ против женщин. Группа активисток попыталась провести акцию протеста с требованием соблюдать их права и свободы.

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