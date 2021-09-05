После массовой драки футбольных фанатов в Твери заведено дело о хулиганстве

Тверская полиция начала расследование после массовой драки футбольных фанатов «Зенита» и «Спартака», произошедшей 4 сентября. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция устанавливает причастных к драке, которые скрылись с места происшествия. Один из пострадавших обратился в больницу, после оказанной медпомощи его отпустили из больницы, и он уехал к себе домой в Петербург.

Ранее 5 сентября в сети появилось видео массовой драки. На кадры попала толпа болельщиков, которая бежит по улице. Автор кадров, вероятно, тоже принимавший участие в потасовке, снял нескольких молодых людей, лежащих на асфальте. По информации различных источников, в драке участвовали около 60 любителей футбола, пострадали не менее 7 человек.

По официальным данным, драку затеяли около 30 человек. Инцидент произошел 4 сентября на улице Советской в Твери. Болельщики «сине-бело-голубых» приехали в этот город поддержать «Зенит» в игре против местного ФК «Тверь». Фанаты «Спартака» прибыли туда же, чтобы напасть на сторонников петербургского клуба.