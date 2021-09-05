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Осужденного экс-президента ЮАР освободили от наказания

eNCA: бывший президент ЮАР Джейкоб Зума досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья
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Фото: Globallookpress.com

Бывший президент ЮАР 79-летний Джейкоб Зума, приговоренный к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду, досрочно освобожден от наказания по состоянию здоровья. Об этом сообщил телеканал eNCA, ссылаясь на заявление департамента исправительных учреждений ЮАР.

Решение об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного принято на основании медицинского заключения, полученного департаментом. Там отметили, что все преступники имеют право на освобождение от наказания по медицинским показаниям.

6 августа Зуму перевели из тюрьмы в военный госпиталь, врачи которого провели ему операцию. Суть хирургического вмешательства не разглашается. Адвокаты бывшего главы государства подали прошение об УДО.

Бывший президент ЮАР начал отбывать свое наказание 8 июля. Суд приговорил его к 15 месяцам заключения за неуважение к суду, выразившемся в отказе давать показания относительно фактов коррупции, имевших место в период его президентства с 2009-го по 2018 год. Зума категорически отвергал все обвинения суда, сравнивая процесс с «судилищами времен апартеида». После оглашения приговора тысячи сторонников Зумы вышли на несанкционированные акции протеста, обернувшиеся массовыми беспорядками.

В настоящее время в Высшем суде провинции Квазулу-Наталь идет процесс над Зумой по обвинению в коррупции, мошенничестве, рэкете и легализации незаконно заработанных средств при заключении в 90-х годах оборонного контракта. Ближайшие слушания должны состояться 9 сентября.

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