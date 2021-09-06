Раскрыта настоящая причина встречи Путина с королем Иордании

Король Иордании Абдалла II приезжал в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить поток сирийских беженцев и боевиков, рвущихся в королевство. Об этом сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская Весна» со ссылкой на иорданского политика, экс-министра информации и культуры Салеха Аль-Колаба.

Как раскрыл Аль-Колаб, именно необходимость обсудить ситуацию с сирийцами стала настоящей причиной визита монарха в Россию. По его словам, в Иорданию из Сирии уже бежали порядка миллиона человек. При этом террористы, действующие в южной сирийской провинции Деръа, продолжают пытаться проникнуть в королевство, — их главари уже направляли соответствующие запросы монарху.

Однако, отметил политик, Иордания и так испытывает серьезные экономические и социальные проблемы из-за уже прибывших беженцев и больше не может терпеть «весь этот людской поток, особенно с севера, превратившегося в большой склад террористов». Иорданские власти считают, что в сложившихся условиях взять ситуацию в Сирии под контроль и остановить приезжающих оттуда может только Россия, подчеркнул Аль-Колаб. В частности, в королевстве надеются, что армия Сирии при поддержке российских военных сможет зачистить Деръа от террористов.

Ранее в сентябре сообщалось, что российские силы спецназначения и военной полиции вошли в квартал Арбин района Деръа-аль-Балад в сирийской провинции Деръа, располагающейся близ границы с Израилем и Иорданией. Отмечалось, что при посредничестве армии России властям Сирии удалось заключить соглашение с оппозиционными властями Деръа-аль-Балад о прекращении огня и создании в районе блокпостов Вооруженных сил Сирии. Кроме того, договоренности предусматривают ввод в регион российских военнослужащих и сдачу боевиками оружия.