Участник дуэта HammAli & Navai предложил фанаткам сесть на лицо ради фото с ним

Музыкант Navai предложил фанаткам сесть его другу на лицо в обмен на совместное фото

Во время украинского тура участник музыкального дуэта HammAli & Navai предложил фанаткам сесть на лицо его друга, когда те попросили его вместе сфотографироваться. Об этом сообщает Starhit.

Одна из поклонниц рассказала, что вместе с подругами встретила Navai в ресторане. Артист заявил девушкам, что ради фото с ним надо выполнить непристойное требование.

«Это разожгло конфликт. Моя подруга у него спросила, а как его зовут? Он HammAli или Navai? Это его задело. Короче, все это было очень некрасиво», — отметила фанатка коллектива. Она добавила, что музыканты поют красивые песни о женщинах и страданиях, а на деле позволяют себе подобные высказывания.

В феврале бывшая участница группы «Мобильные блондинки» Светлана Степановская записала видеообращение, в котором сообщила, что в клубе Secret Room на Рочдельской улице на нее напала девушка солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова и жестоко избила ее. Пострадавшая призналась, что плохо себя чувствует после случившегося, и попросила принять меры к нарушительнице порядка.