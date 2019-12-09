Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными

Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна. Об этом в понедельник, 9 декабря, представитель регионального управления МВД сообщил РИА Новости.

Заявление от музыкантов поступило в ОМВД в ночь на понедельник, 9 декабря. Как следует из него, инцидент произошел по пути следования машины рэперов из Липецка в Москву. По словам заявителей, в непосредственной близости от их автомобиля были слышны хлопки, которые, по мнению артистов, были похожи на выстрелы.

Как отметили в МВД, в результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка. Между тем, еще один инцидент, связанный с HammAli & Navai, произошел также в ночь на 9 декабря в Липецке. Концерт рэперов был прерван из-за анонимного сообщения о минировании. В ходе проверки угроза не подтвердилась.

Представитель МВД подчеркнул, что ведомство не связывает между собой два инцидента.

Российский рэп-дуэт HammAli & Navai основан в 2016 году, в него входят Александр Алиев и Наваи Бакиров. В 2018 года состоялась премьера дебютного студийного альбома группы с девятью композициями — Janavi.

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