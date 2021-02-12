Российская актриса возмутилась реакцией дуэта HammAli & Navai на ее избиение

Российская актриса Светлана Степанковская возмутилась реакцией участников дуэта HammAli & Navai на ее избиение. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале «Точки NadИ».

Артистка не сразу стала публично заявлять о том, что девушка одного из музыкантов напала на нее в клубе. Она надеялась, что музыканты попросят у нее прощения за инцидент, однако вместо этого писали в социальных сетях, что в ту ночь они «хорошо погуляли»

«Они не извинились, не спросили, как я себя чувствую, а просто над этим насмехались», — пожаловалась Степанковская. По ее мнению, участники HammAli & Navai повели себя не по-мужски и заботились лишь о собственной репутации, а не о чужом здоровье.

«Мне стыдно, что я попала в такую ситуацию. Почему я сейчас о ней говорю и меня это так беспокоит? Потому что уверена, что это происходит неоднократно. Уверена, что девочка не раз распускала руки», — сказала актриса.

1 февраля стало известно, что полиция начала проверку в связи с заявлением Светланы Степановской об избиении. Тогда она записала видеообращение, в котором сообщила, что в московском клубе Secret Room на Рочдельской улице на нее напала девушка солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова и жестоко избила ее.