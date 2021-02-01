Российская актриса обвинила девушку солиста группы HammAli & Navai в избиении

В Москве полиция начала проверку в связи с заявлением российской актрисы Светланы Степановской об избиении. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, бывшая участница группы «Мобильные блондинки» записала видеообращение, в котором сообщила, что в клубе Secret Room на Рочдельской улице на нее напала девушка солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова и жестоко избила ее. Пострадавшая сообщила, что плохо себя чувствует после случившегося, и попросила принять меры к нарушительнице порядка.

По данным РЕН ТВ, причиной конфликта стала ревность. Спутнице Бакировой не понравилось внимание других девушек к ее избраннику, и она кинулась на воображаемую соперницу с кулаками. Охрана выпроводила всех участников драки на улицу, где конфликт возобновился с новой силой. Пострадавшей вызвали скорую помощь, а спутница Бакирова скрылась с места происшествия.

16 апреля 2020 года сообщалось, что российская актриса Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь.