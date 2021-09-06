Появились подробности исчезновения катера в Каспийском море

РЕН ТВ: пропавший в Каспийском море катер мог потеряться на обратном пути

Раскрыты подробности исчезновения катера в Каспийском море. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, туристы — четверо взрослых и трое детей — отправились в путешествие 23 августа и планировали вернуться домой к 1 сентября, но решили задержаться в пути. Вероятно, катер мог потеряться на обратном пути.

Они перестали выходить на связь 3 сентября, после выхода судна из порта Астраханской области.

Ранее 6 сентября в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщили, что катер находится в районе острова Тюлений. В ведомстве подтвердили, что на борту плавсредства находятся семь человек, среди которых восьмимесячный ребенок.