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Появились подробности исчезновения катера в Каспийском море

РЕН ТВ: пропавший в Каспийском море катер мог потеряться на обратном пути
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Раскрыты подробности исчезновения катера в Каспийском море. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, туристы — четверо взрослых и трое детей — отправились в путешествие 23 августа и планировали вернуться домой к 1 сентября, но решили задержаться в пути. Вероятно, катер мог потеряться на обратном пути.

Они перестали выходить на связь 3 сентября, после выхода судна из порта Астраханской области.

Ранее 6 сентября в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщили, что катер находится в районе острова Тюлений. В ведомстве подтвердили, что на борту плавсредства находятся семь человек, среди которых восьмимесячный ребенок.

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