Дерматолог раскрыл опасность лайфхаков по уходу за кожей из интернета

Дерматолог Мунтасар: многие лайфхаки по уходу за кожей из интернета опасны для здоровья

Врач национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) раскрыл опасность лайфхаков по уходу за кожей из интернета. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам дерматолога Ахмеда Эль Мунтасара (Ahmed El Muntasar), некоторые люди ухаживают за кожей лица, используя советы из соцсетей, однако многие их этих рекомендаций могут быть опасны для здоровья.

Так, например, в сети распространилась маска против прыщей, изготовленная из аспирина. Пользователи измельчают таблетки до порошкообразного состояния, смешивают их с водой и на 15 минут наносят получившуюся пасту на лицо.

Дерматолог заверил, что подобный метод потенциально опасен для кожи: «При приеме внутрь аспирин действительно оказывает противовоспалительный эффект, однако он не работает при наружном применении. Концентрация активного вещества препарата может негативно сказаться на структуре кожного покрова».

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Помимо этого, эксперт порекомендовал отказаться от снятия макияжа при помощи специальных влажных салфеток. «Эти салфетки стали очень популярны, однако они не смывают косметику, а просто размазывают ее по лицу. Лучше использовать мицеллярную воду», — подчеркнул он.

Также Мунтасар посоветовал отказаться от нанесения уходовых средств с помощью встроенных аппликаторов. Дерматолог объяснил, что они не должны контактировать с кожей, поскольку живущие на лице бактерии могут переноситься во флакон со средством и размножаться внутри него. «Лучше наносить косметику на чистые руки и только потом распределять ее по лицу», — заключил он.

В июле врачи раскрыли правильный способ нанесения солнцезащитного крема. Для того чтобы защитить лицо, руки и шею, понадобится около двух чайных ложек средства, однако при покрытии всего тела потребуется две столовые ложки. Кроме того, при длительном нахождении на солнце защитное средство нужно наносить дважды.