Томские путешественники пошли по следам эвенков

В России стартовала географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области. Путешественники пройдут по Тунгусской тропе, которая проходит через Васюганские болота, верховья рек Сым и Орловка, приток Кети, сообщает «Томский обзор».

Отмечается, что этим маршрутом активно пользовались эвенки в конце XIX — середине XX веков. Исследователи планируют найти доказательства использования тропы в более ранний период тунгусами и другими кочевыми народами.

Отмечается, что участники экспедиции таким образом подтвердят или опровергнут теорию о проникновении воинственных племен в среднее течение Кети в начале XVII века. По словам руководителя экспедиции Алексея Гапонова, эта теория до сих пор является «белым пятном» на картах палеонтологов, археологов и геоморфологов, из-за своей труднодоступности и удаленности от населенных пунктов.