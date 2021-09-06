В отношении убивавших советских военнопленных японцев проведут расследование

В отношении японских преступников, которые проводили опыты над советскими военнопленными и убивали их в годы Второй мировой войны, будет проведено расследование. Заявление заместителя председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Федорова на Международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» приводит ТАСС.

Как заявил Федоров, имена всех причастных к убийствам военнопленных и проведению над ними опытов должны быть преданы огласке и публичному осуждению. СКР ведется работа в отношении преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, в том числе японскими преступниками, которые не понесли заслуженного наказания.

Заместитель председателя СКР также отметил, что о судьбе японских преступников, которые разрабатывали и испытывали бактериологическое оружие, следует помнить тем, кто ведет работу над новыми методами и средствами ведения биологической войны или вынашивает такие намерения.

