В сторону Донецка запустили огромный украинский флаг ради «троллинга оккупантов»

Несколько десятков волонтеров изготовили и запустили в сторону Донецка огромный украинский флаг, прикрепив его к воздушным шарикам. Видеозапись акции публикует УНИАН.

По данным агентства, инцидент произошел в городе Авдеевка, который расположен вблизи линии разграничения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). Активисты назвали целью акции «троллинг оккупантов», они оставили свои подписи на сине-желтом полотне и под возгласы «Слава Украине!» отпустили его в небо.

На кадрах видно, как флаг улетает от подконтрольной Киеву территории в сторону позиций ополчения. «Нормальная картина над Донецким аэропортом...» — слышен на записи голос неизвестного мужчины. Представители ДНР на акцию пока никак не отреагировали.

Ранее сообщалось, что власти Украины потратили более 170 миллионов гривен (456 миллионов рублей) на закупку гигантских флагов к юбилею независимости страны. «За такие деньги можно было бы приобрести 338,6 тысячи доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 гривны за дозу, как было заложено в бюджетную программу МЗ (министерства здравоохранения — прим. "Ленты.ру") по вакцинации», — прокомментировали эти цифры в аналитической организации StateWatch.

Позже стало известно, что один из флагштоков стоимостью около 22 миллионов рублей, установленный в Херсоне, рухнул на стоящий рядом автомобиль премиального класса. Пользователи соцсетей высмеяли этот инцидент, что вызвало бурное негодование мэра города Сергея Козыря. «А вы лично что сделали для Херсона? Или у вас всегда все гладко и ничего не ломается? Потому что все это делается не для меня или кого-то еще, а для вас!» — разозлился городской голова.