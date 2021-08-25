В Киеве подростки сожгли флаг Украины в День независимости

В Киеве подростки сожгли флаг Украины в день празднования Дня независимости республики. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал «Киев без цензуры».

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По данным источника, инцидент произошел в ночь на 24 августа в Днепропетровском районе Киева. На следующее утро местные жители обнаружили на дереве остатки сгоревшего флага и вызвали полицию. Одна из женщин рассказала прибывшим на место событий правоохранителям, что ночью во дворе гуляла громкая компания.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения и установили, что надругательство над государственным символом Украины совершили 12-летние подростки. В ведомстве не уточнили, будет ли заведено дело на молодых людей.

24 августа на Украине прошли мероприятия в честь 30-летия независимости страны. В этот же день жители республики праздновали День Государственного флага Украины. Президент страны Владимир Зеленский принял участие в поднятии флага в географическом центре страны в Черкасской области. Его выступление на церемонии попытались сорвать неизвестные. Хулиганы установили звукоусиливающую аппаратуру на месте встречи, куда прибыл президент.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют потратить более 170 миллионов гривен (около 470 миллиона рублей) на закупку гигантских флагов к юбилею независимости страны. Это обойдется местным властям в 24,5 миллиона гривен (около 68 миллионов рублей). Эксперты StateWatch заметили, что на эту сумму можно было бы приобрести 338,6 тысячи доз вакцины от коронавируса.

