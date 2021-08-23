На Украине захотели сорвать встречу Зеленского

Неизвестные захотели сорвать мероприятие с участием президента Украины Владимира Зеленского в Черкасской области. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

Как сообщили в пресс-службе, хулиганы установили звукоусиливающую аппаратуру на месте встречи, куда прибыл Зеленский. Никаких разрешений на установку звукового оборудования им не давали. Президент должен был участвовать в церемонии торжественного поднятия государственного флага.

По данным полиции, задержаны шесть правонарушителей. Они не выполняли требования полицейских и были доставлены в участок.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович раскритиковал посольство США в Киеве за поздравление по случаю 30-летия независимости страны. «Посольство США в Киеве спело песенку своим украинским друзьям. Это какой-то позор», — заявил он.