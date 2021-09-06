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Сексолог рассказал о проблемах с либидо у переболевших COVID-19 женщин

Сексолог Кульгавчук: у перенесших коронавирус женщин может наблюдаться снижение либидо
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Фото: Unsplash

У женщин, которые перенесли коронавирус, может наблюдаться снижение полового влечения. Об этом рассказал сексолог, президент «Профессионального объединения врачей сексологов», психотерапевт Евгений Кульгавчук, передает URA.RU.

«Причин много, начиная от астении до повреждения вомероназального органа, отвечающего за восприятие феромонов», — сказал специалист, отметив, что во время потери обоняния при COVID-19 не только временно теряются запахи, но и ухудшается улавливание запахов противоположного пола.

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Кроме того, он объяснил, что любое серьезное заболевание вызывает проблемы с либидо, а также ослабляет половую сферу жизни. По его словам, природа через гормоны оберегает от размножения в сложный жизненный период.

Ранее уролог Дмитрий Тикоцкий рассказал, как коронавирус может негативно повлиять на сперму. По его словам, COVID-19 может проникать в клетки яичек и нарушать синтез тестостерона, что приводит к снижению фертильности.

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