Ученые рассказали россиянам о негативном влиянии коронавируса на сперму

Уролог Дмитрий Тикоцкий рассказал, как коронавирус может негативно повлиять на сперму. Его в понедельник, 6 сентября, цитирует «Газета.Ru».

По его словам, COVID-19 может проникать в клетки яичек и нарушать синтез тестостерона, что приводит к снижению фертильности. Кроме того, негативное влияние на репродуктивную функцию переболевших россиян может оказывать прием антибиотиков и других медикаментов во время лечения инфекции.

«Клетки становятся менее подвижными... это влияет на саму жизнедеятельность клетки. Фактор влияет на способность сперматозоидов к оплодотворению, насколько они активно могут добраться до яйцеклетки», — отметил Тикоцкий.

Ранее главный гинеколог Минздрава России академик Лейла Адамян заявила, что у переболевших COVID-19 мужчин проблемы с репродуктивной функцией возникают на генетическом уровне.