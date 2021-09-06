Россия
 
Последние новости
Единоверцы Байдена ополчились на него из-за абортов
Невозможность отмены МРОТ в России объяснили угрозой хаоса
Блогерша раскрыла простой способ провести популярную женскую процедуру дома
Россиян предупредили о четвертой волне коронавируса
Названы самые опасные профессии России
Школьник из Подмосковья попытался убить мать из-за нежелания учиться 
В российской школе девочкам запретили приходить на учебу без косынок
Названы вакансии с зарплатой в 200-300 тысяч рублей
WhatsApp лишит миллионы пользователей доступа к приложению
Новости партнеров
Прослушать новость

Ученые рассказали россиянам о негативном влиянии коронавируса на сперму

Уролог Тикоцкий заявил, что сперматозоиды у переболевших COVID-19 теряют подвижность
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Уролог Дмитрий Тикоцкий рассказал, как коронавирус может негативно повлиять на сперму. Его в понедельник, 6 сентября, цитирует «Газета.Ru».

По его словам, COVID-19 может проникать в клетки яичек и нарушать синтез тестостерона, что приводит к снижению фертильности. Кроме того, негативное влияние на репродуктивную функцию переболевших россиян может оказывать прием антибиотиков и других медикаментов во время лечения инфекции.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

«Клетки становятся менее подвижными... это влияет на саму жизнедеятельность клетки. Фактор влияет на способность сперматозоидов к оплодотворению, насколько они активно могут добраться до яйцеклетки», — отметил Тикоцкий.

Ранее главный гинеколог Минздрава России академик Лейла Адамян заявила, что у переболевших COVID-19 мужчин проблемы с репродуктивной функцией возникают на генетическом уровне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Минздраве назвали проблемы с репродуктивной функцией у переболевших COVID-19
Названы негативные последствия коронавируса для психики миллионов людей
Гинеколог объяснил пользу вакцинации от COVID-19 для беременных