Россиянин забивал пьяниц и бродяг до смерти молотком и получил пожизненный срок

Жителя Миасса приговорили к пожизненному наказанию за убийство шести человек

Челябинский областной суд приговорил к пожизненному наказанию жителя Миасса, убившего шесть человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областной прокуратуры Наталья Мамаева.

По ее словам, мужчина признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и убийствах. Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, 31-летний Анатолий Шанауров убивал бродяг и пьяниц из чувства неприязни к людям, ведущим асоциальный образ жизни.

По данным прокуратуры, с 11 по 29 июля 2020 года осужденный знакомился с будущими жертвами на улицах Миасса, предлагал им вместе выпить, а затем во время употребления алкоголя забивал их до смерти молотком. Одного из пьяниц — 84-летнего пенсионера — Шанауров убил на территории храма Святой Троицы, пишет Znak.com.

Полицейские смогли задержать мужчину после изучения записей с камер видеонаблюдения, которые засняли убийцу с его жертвой. Шанаурова выдала особая походка. При обыске дома у россиянина нашли самодельный пистолет.

На первом допросе он заявил, что убивал пьяниц, чтобы отработать навыки для расправы со старым знакомым. Но в суде выяснилось, что мужчина испытывает ненависть к пьющим людям, сформировавшуюся из-за проблем с отцом. Тот злоупотреблял алкоголем и постоянно уходил из семьи.

Шанауров жил с матерью, не был женат, имеет среднее образование. На суде он полностью признал вину.

