Адвокат назвал вероятный срок наказания предполагаемому убийце девочки в Тюмени

Если суд докажет вину предполагаемого убийцы восьмилетней девочки в Тюмени, ему может грозить пожизненный срок. Об этом 72.ru рассказал тюменский адвокат и эксперт по защите в особо тяжких преступлениях Ренат Оспанов.

По его мнению, подозреваемому Виталию Бережному может грозить максимально суровое наказание.

Инкриминируемое Следственным комитетом России (СКР) преступление квалифицировано как часть 2, пункты «в» и «к» статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»). При этом, как отмечает эксперт, пункт «к» — очень большая редкость.

Оспанов предполагает, что с учетом общественного резонанса, который вызвало убийство и изнасилование малолетней, виновному дадут от 18 до 20 лет лишения свободы. Но, вероятнее всего, он получит пожизненный срок.

Уголовный кодекс России по этой статье предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой задержали в среду, 25 августа. Виталия Бережного вычислили по коробке из-под бытовой техники, которая и стала главной уликой. ДНК задержанного 40-летнего мужчины совпало с образцами, которые нашли на теле убитой девочки.

Бережной признался в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. На допросе он рассказал, что утром 30 июня был в алкогольном и наркотическом опьянении. На лестничной площадке он встретил школьницу и заманил в квартиру, после чего связал скотчем, изнасиловал и задушил. Тело девочки он несколько дней хранил в холодильнике, а затем переложил в коробку от бытовой техники, обмотал скотчем и 17 августа отнес на берег озера Оброчное.

Муравьева пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от ее дома.