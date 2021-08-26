Работу главы тюменского СКР назвали неэффективной после убийства девочки

Руководителя управления Следственного комитета России по Тюменской области Александра Кублякова ожидает служебная проверка, инициированная после резонансного убийства восьмилетней Насти Муравьевой. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным ведомства, дело о гибели школьницы было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР из-за неэффективной работы Кублякова. В регион была направлена группа опытных следователей и криминалистов для установления обстоятельств гибели ребенка и еще восьми детей, которые пропали в разное время на территории региона. Начиная с 1997 года в городе было совершено восемь похожих преступлений, жертвами которых стали семь девочек и один мальчик.

«Все жертвы были изнасилованы и убиты. Однако их тела были обнаружены довольно поздно со значительными следами разложения»,

Следственный эксперимент

Следствие будет настаивать на аресте 40-летнего уроженца Сургута Виталия Бережного. Ему планируют предъявить обвинение по статье 105 («Убийство малолетней. сопряженное с изнасилованием») УК РФ.

В ходе допроса он дал признательные показания, сообщив, что утром 30 июня был в алкогольном и наркотическом опьянении. Он встретил школьницу на лестничной клетке и заманил в квартиру, после чего связал скотчем, изнасиловал и задушил.

По словам Бережного, тело убитой он несколько дней хранил в холодильнике, а затем переложил в коробку от бытовой техники, обмотал скотчем и 17 августа отнес на берег озера Оброчное.

Когда о пропаже девочки стало известно и начались ее поиски, к добровольцам присоединился и Бережной. Большую часть времени он проводил в штабе.

19 августа девочка была обнаружена. А 25 августа подозреваемый был задержан. После появилось видео, на котором видно, как спецназ привез Бережного на место преступления.

На кадрах силовики натягивают ему маску на глаза, после чего сажают в служебную машину. Сначала его привезли на АЗС, где было найдено тело девочки, для проведения следственного эксперимента. А позже в квартиру, где он совершил убийство.

Свои признательные показания подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки.

Подозреваемый 10 лет назад работал в правоохранительных органах помощником участкового в Ханты-Мансийском автономном округе. Одновременно со службой в милиции, он вместе с супругой открыл в Нягани (ХМАО) домашний детский сад «Маленький гном» для детей ясельного возраста. Позже Бережной уехал и стал жить в Тюмени, где работал в коммерческих компаниях.