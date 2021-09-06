Наличие спутниковой связи в iPhone 13 опровергли

Поддержка спутниковой связи на iPhone будет работать только в определенных регионах мира. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналист Марк Гурман (Mark Gurman) в своей рассылке Power On для Bloomberg объяснил, как iPhone 13 будет взаимодействовать со спутниками для связи. Гурман опроверг факт наличия функции, которая позволила бы любому пользователю совершать звонки при отсутствии сотовой связи. По его словам, новая опция будет предназначена только для экстренных случаев и фактически о ее появлении в смартфонах Apple говорить нельзя.

«Экстренные функции будут работать только в районах без сотовой связи и только на некоторых рынках», — заявил специалист. Гурман отметил, что в будущем компания намерена развернуть ее на всех регионах, однако этот процесс может затянуться на долгие годы. Согласно данным журналиста, Apple планирует запустить собственную группу спутников для поддержки данной опции.

«Некоторые спрашивали меня, означают ли эти новые функции, что iPhone можно использовать в качестве спутникового телефона. Ответ — нет. Этого не произойдет ни сейчас, ни в следующем году, ни когда-либо в ближайшем будущем», — подытожил автор.

О наличии в iPhone 13 функции, которая якобы позволит совершать звонки и обмениваться сообщениями без сотовой связи, ранее рассказал авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo). Слухи о появлении в смартфонах Apple спутниковой связи начали ходить еще в 2019 году.