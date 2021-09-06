Опубликовано фото редкого советского танка

Опубликовано фото танка, который может быть малоизвестным Объектом 476

В сети появился новый снимок редкого советского танка. Считается, что пользователь Twitter под ником Ivan O'Gilvi опубликовал фото танка Объект 476 «Кедр». Малоизвестная модификация Т-64 послужила основой для многих идей, реализованных на следующих моделях.

В 1975 году в СССР началась работа над повышением характеристик танка Т-64А. До 1979 года было построено три опытных образца танка Объект 476 «Кедр», разработанного конструкторским бюро Завода имени Малышева. От стандартной машины «Кедр» отличался переоборудованным моторно-трансмиссионным отделением с двигателем 6ТД-1 мощностью в 1000 лошадиных сил. Также машина получила новую башню с комбинированным бронированием. В систему управления огнем «Кедра» внедрили новый прицел, который позволил вести огонь из 125-миллиметровой пушки управляемыми ракетами.

В 1979 году танк прошел испытания, но в серию не пошел. Наработки по «Кедру» использовали в капитальном ремонте и производстве новых Т-64. Позже задел, полученный в работе над Объектом 476, использовался в создании танков Объект 478 и Объект 478Б. Последний впоследствии был принят на вооружение под обозначением Т-80УД.

Пользователей Twitter привлекла башня танка на фото, которая соответствует детали «Кедра». Между тем, корпус изображенной машины может принадлежать серийному Т-64А.

Ранее представители концерна «Уралвагонзавод» сообщили о планах по модернизации парка российских танков Т-80БВМ. Конструкторы хотят повысить огневую мощь и подвижность танков.