Торговые сети ответили на обвинения в завышении цен на овощи

X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») не получала уведомления от управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Рязанской области о возбуждении дела из-за завышения цен на овощи. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе компании.
Подозрения УФАС в установлении торговыми сетями монопольно высоких цен не отражают реальную ценовую ситуацию в магазинах, отметили в X5 Group. В течение лета наценка на овощи постоянно менялась в зависимости от цены закупки и объема поставок, значительную часть лета наценка на картофель и морковь была отрицательной, подчеркнули в компании.
Отвечая на обвинения, в X5 указали, что средняя наценка в магазинах «Пятерочка» в Рязанской области на репчатый лук составляла 14 процентов, на белокочанную капусту — 4 процента, а на картофель и морковь она была отрицательной — минус 4 и минус 14 процентов соответственно.
По данным ФАС летом 2021 года крупнейшие торговые сети региона устанавливали наценку на товары плодово-овощной группы в размере 50 процентов к ценам закупки, иногда она доходила до 100 процентов. Возбуждено антимонопольное дело.
ФАС намерена подготовить законопроект, регулирующий наценки на продукты. Целью документа называется «повышение прозрачности» в вопросе ценообразования.