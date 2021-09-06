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Описаны споры вокруг переименования Ленинграда в 1991 году

Экс-глава Верховного Совета РСФСР Хасбулатов: Ленинград могли назвать Петроградом в 1991-м
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Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Ни одна из сторон, ведущих споры вокруг переименования Ленинграда в 1991 году, не хотела оставить советское название города. Писатель Александр Солженицын предложил вернуть бывшей столице Российской империи имя не Санкт-Петербург, а Петроград, как город назывался с 1914 по 1924 год. Об этом рассказал тогдашний глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщает в понедельник, 6 сентября, 47news.

«Выбирали между Петроградом и Санкт-Петербургом. Тем более что авторитет Солженицына тогда был очень высок. И я тоже склонялся к этому варианту», — отметил он.

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Однако, рассказал Хасбулатов, в ходе голосования в Президиуме Верховного Совета РСФСР с незначительным перевесом победил вариант Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург был столицей Российской империи и носил это имя с момента основания царем Петром I в 1703 году до августа 1914 года, когда после начала Первой мировой войны под влиянием антигерманских настроений в русском обществе был переименован в Петроград. В январе 1924 года, после смерти основателя советского государства Владимира Ленина город назвали в его честь Ленинградом. 6 сентября 1991 года он снова стал Санкт-Петербургом.

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