Путин объяснил важность обсуждения итогов Хабаровского процесса

Президент России Владимир Путин заявил об особом значении международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы». Об этом сообщает РИА Новости.

В своей приветственной речи, которую зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков, российский лидер отметил, что мероприятие важно для сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности. Он напомнил, что на Хабаровском процессе 1949 года над японскими военными преступниками «был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну, кто был виновен в страшных преступлениях против человечности».

«Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия», — указал Путин. Он уточнил, что Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения.

В свою очередь министр иностранный дел Сергей Лавров заявил о важности того, чтобы нынешнее и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов в годы Второй мировой войны. «Форум посвящен прошедшему в декабре 1949 года в Хабаровске трибуналу над группой японских военных, виновных в создании химического и бактериологического оружия, а также его испытаниях на живых людях. Архивные материалы, представленные на выставке, наглядно повествуют о роли министерства иностранных дел нашей страны в организации Хабаровского процесса», — сказал он, добавив, что советские дипломаты «убедительно разъяснили союзным державам причины, почему этот суд был необходим».

20 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) России впервые рассекретила документы об испытаниях биооружия спецслужб Японии на гражданах СССР в годы Второй мировой войны, опубликовав фамилии военнопленных. Среди архивных материалов в том числе протоколы допросов начальника концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы и его заместителя, руководителя информационно-следственного отделения концлагеря Кендзи Ямагиси, проводившиеся в рамках Хабаровского процесса. На допросе в июне 1948 года Иидзима рассказал, что лагерь был рассчитан на 150 человек, в нем содержались исключительно русские мужчины, в числе них были случайно приземлившиеся на территории Маньчжурии советские летчики и гражданские советские лица, захваченные японцами на границе. По словам, Иидзимы, 731-й отряд занимался изучением действия смертоносных бактерий на организм человека, при этом для производства опытов нужны были «живые люди».

Ямагиси, в свою очередь, рассказал, что над советскими людьми производились различные опыты «в целях испытания действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств». Лично он отправил на смерть около 40 человек, в том числе солдата советской Армии Демченко, который отказался давать какие-либо сведения о Советском Союзе, офицера Советской Армии Игнатова, а также советских граждан Канева, Перебоева и Романченко, отмечал он на допросе.

Ранее ФСБ опубликовала документы о том, что Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году. Об этом рассказал последний главнокомандующий Квантунской армией Отодзо Ямада во время одного из допросов в рамках Хабаровского процесса.

