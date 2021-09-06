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Власти Москвы раскрыли сроки действия QR-кодов после повторной вакцинации

В Москве через неделю появится система по продлению QR-кодов для ревакцинированных россиян
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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Срок действия QR-кода после ревакцинации составит один год. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы в своем Telegram-канале.

Сервис для продления QR-кодов после повторной прививки заработает через неделю

Как сообщили в оперштабе, код будет генерироваться в тот же день, в который была сделана прививка однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной.

Возможность продления кода была изначально предусмотрена информационными системами Москвы. После создания код сразу же приходит в СМС, если человек оставил номер телефона, либо становится доступен в электронной медицинской карте. Кроме того, его можно получить через специальный сервис на портале mos.ru.

«Такой код используется при посещении мероприятий и учреждений, если это является обязательным условием для доступа, например на концерты, выставки и иные события», — пояснили в оперштабе.

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Как уточнили в оперштабе, с прошлой недели работает сервис по передаче данных по повторной вакцинации из городской системы в федеральную.

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Система была введена 28 июня. Код можно было получить после прививки от коронавируса. Посещать заведения также могли переболевшие в течение последних шести месяцев и те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не превышает трех дней. Летние веранды при этом можно было посещать без QR-кодов.

Проверку QR-кодов отменили 19 июля. Власти Москвы объяснили, что они свою задачу по стимулированию вакцинации выполнили.

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