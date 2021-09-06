Предсказана реакция белорусов на приговор лидерам белорусской оппозиции

Бывший заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), политолог Андрей Суздальцев предсказал реакцию белорусов на приговор членам Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По его мнению, судебное решение только усилит раскол в белорусском обществе и ненависть по отношению к властям. Эксперт отметил, что протестно настроенное население Белоруссии будет готово выйти на улицы в случае возникновения «политического форс-мажора». При этом Суздальцев обратил внимание, что Колесникова хорошо известна в стране как лидер уличных протестов и имеет множество сторонников, которые «очень негативно воспримут вынесенный приговор».

Политолог также добавил, что приговоры служат сигналом Западу о том, что белорусские власти не намерены идти на компромисс и решать вопрос политзаключенных. Он подчеркнул, что таким образом президент республики Александр Лукашенко решил «отомстить» западным странам за отказ сесть с ним за стол переговоров.

Ранее политолог Дмитрий Болкунец оценил перспективы оппозиции прийти к власти в Белоруссии. По его словам, степень поддержки Лукашенко внутри страны находится на низком уровне, а в случае дальнейшего ухудшения внутриполитической ситуации ближайшее окружение главы государства может попытаться «устранить проблему».

6 сентября в Минске суд приговорил лидеров Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам тюрьмы по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.