В Крыму нашли полностью сохранившийся череп гигантской гиены

В Крыму в пещере Таврида впервые на территории Европы нашли почти полностью сохранившийся череп гигантской гиены пахикрокуты. Об этом рассказали ученые Крымского федерального университета, передает «Российская газета».

Специалисты пояснили, что раньше в Европе находили только фрагменты черепов и отдельные зубы этого хищника, а целый череп ранее обнаруживали в России, Забайкалье и Китае.

«Гиена, которой принадлежал череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими. Благодаря новым находкам у нас появился шанс наконец определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии», — сказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета Дмитрий Гимранов.

Кроме головы гиены ученые нашли в нынешнем сезоне частично сохранившийся череп древней рыси и клык саблезубой кошки Homotherium, достигающий размера почти 10 сантиметров. Гимранов пояснил, что находки помогут уточнить систематическое положение хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене.