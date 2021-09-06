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Принцессу Диану изобразили блюющей и мастурбирующей в фильме с Кристен Стюарт

Фильм с Кристен Стюарт изобразил принцессу Диану блюющей и мастурбирующей
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Кадр: Фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

Принцессу Диану в фильме «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» (Spencer) изобразили блюющей, наносящей себе увечья и мастурбирующей. О подробностях сюжета рассказывается в рецензии на ленту, опубликованной в газете The Independent.

Роль принцессы Дианы в фильме режиссера Пабло Ларраина исполнила американская актриса Кристен Стюарт. Как говорится в рецензии, сцена, в которой принцесса отсылает свою портниху, потому что ей «нужно помастурбировать», призвана разъярить традиционалистов. Также отмечается, что в картине присутствуют сцены, как главная героиня страдает булимией — блюет и занимается селфхармом.

«Из-за таких моментов можно предположить, что "Спенсер" — непристойный и вуайеристский фильм, который ближе к статьям в желтой прессе, чем к кино. Но это не так. Как и ранний фильм Ларраина "Джеки", в котором Натали Портман исполнила роль вдовы Джона Кеннеди, это поэтичный, элегичный роман», — отмечается в статье.

Мировая премьера фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» состоялась 3 сентября. В России картина выйдет только 4 ноября.

В июне прошлого года также сообщалось, что зрителей расстроило утверждение Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы в фильме Ларраина.

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