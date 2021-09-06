Профессор ВШЭ назвал причины поломанных судеб российских вундеркиндов

Со временем у талантливых детей может ослабевать желание учиться и достигать успехов, поэтому во взрослом возрасте они сталкиваются с трудностями. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики, заведующий Лабораторией социологии образования и науки ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров, говоря о причинах поломанных судеб российских вундеркиндов в интервью «Ленте.ру».

«Успех в карьере в целом много больше зависит от таких качеств, как упорство, усидчивость, оптимизм, открытость людям, честность, сознательность и совестливость, нежели чем от IQ. Это многократно показано на разных данных», — отметил Александров.

По его словам, одаренные дети привыкают к похвале, поэтому, когда они становятся взрослыми, им бывает трудно. «Талантливый человек может так легко справляться с задачами, что мотивация ослабевает, и с каждым годом он/она занимается все меньше и меньше, отставая от сверстников. А потом наступает перелом, депрессия, и далее что угодно, включая наркотики», — подчеркнул Александров.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» поступившая в 14 лет в МГУ советский вундеркинд Ирина Полякова рассказала о несчастном детстве и о том, что ее жизнь напоминала жизнь изгоя. Своего 18-летия она ждала как «Робинзон Крузо на необитаемом острове», чтобы сбежать от строгих родителей. Их стремление дать ей образование как можно скорее взрослая Полякова считает «идеей-фикс».

Кроме того, «Лента.ру» пообщалась с сокурсниками другого вундеркинда Данилы П., который в 13 лет учился на журфаке МГУ, а потом «сломался» и скатился на тройки. Сейчас он занимается исторической реконструкцией. После окончания вуза Данила П. много раз менял профессию и даже работал охранником. Один из его однокурсников, журналист Евгений А., считает, что его история похожа на историю Алисы Тепляковой — россиянки, которая в 8 лет сдала ЕГЭ. «Из него пытались сделать что-то великое, как сейчас из этой бедной девочки, а в результате ничего из него не вышло», — сказал он.