Власти Таджикистана объявят массовую амнистию

Палата представителей Таджикистана (нижняя палата парламента) приняла закон об амнистии, который позволит выйти на свободу или избежать заключения 16 тысячам граждан. Об этом сообщает портал Asia-Plus.

Всего амнистия затронет более 800 подозреваемых и обвиняемых, 350 подсудимых и почти 10 тысяч осужденных, а еще пяти тысячам заключенных уменьшат сроки наказания. В частности, на свободу будут отпущены женщины, несовершеннолетние, мужчины старше 55 лет, инвалиды, больные тяжелыми заболеваниями, ветераны боевых действий, обладатели государственных наград и иностранцы.

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Отмечается, что к лицам, осужденным за экономические преступления, включая мошенничество и хищение средств из иностранных фондов, амнистию применят только в случае, если они полностью возместят причиненный государству и гражданам ущерб.

«Амнистия не распространяется на заключенных, которые отбывают срок за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, торговля людьми, изнасилование, пытки, преступления, связанные с террористической и экстремистской деятельностью», — пишет издание. Не смогут покинуть места заключения приговоренные к пожизненному сроку, смертной казни и рецидивисты, которые уже выходили на свободу по амнистии.

К настоящему времени закон был направлен на подписание президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Он вступит в силу после его публикации в печати, заключенные получат возможность выйти на свободу в течение двух ближайших месяцев.

Ранее власти Грузии объявили амнистию для нарушителей правил изоляции, карантина и масочного режима, введенных из-за пандемии коронавируса. Всего в стране под административную или уголовную ответственность за пренебрежение санитарными ограничениями попали 245 тысяч граждан и 344 организации. «Данное решение мы приняли, безусловно, с учетом тяжелого социально-экономического положения, вызванного пандемией», — заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.