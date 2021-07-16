Зеленский подписал закон о налоговой амнистии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о проведении налоговой амнистии. Об этом сообщает РИА Новости.

В течение года после 1 сентября украинские граждане смогут провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. В такой декларации они смогут указать активы, находящиеся в частной собственности, приобретенные за счет доходов, с которых не были уплачены налоги и сборы.

Отмечается, что проведение налоговой амнистии было одним из предвыборным обещаний Зеленского. Таким образом киевские власти рассчитывают вывести из «тени» около 20 миллиардов долларов.

Ранее президент Украины подписал закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги. Налог касается таких зарубежных фирм, как Google, Facebook, Viber и других. Согласно новым нормам, электронные услуги, которые предоставляют данные компании, облагаются НДС в размере 20 процентов.

