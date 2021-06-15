В России оценили идею Украины обложить Крым налогами

Разрабатываемый на Украине законопроект по отмене экономической свободы Крыма «ничтожен». Так эту идею оценил член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Его слова приводит RT.

«Совершенно ничтожное по своим юридическим последствиям решение. Они таким образом демонстрируют, что они продолжают заниматься Крымом», — завил сенатор.

Также он подчеркнул, что, возможно, таким образом власти Украины хотят наказать крымчан, которые раньше были гражданами Украины и согласились с присоединением полуострова к России.

Кроме того, Цеков отметил, что Киев в первую очередь накажет своих граждан, живущих на Украине и ведущих экономическую деятельность на территории Крыма, так как законопроект подразумевает дополнительные налоги для них.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что власти Украины поднаторели в громких заявлениях и пакостях. «Украина поднаторела в громких заявлениях и пакостях, это уже стало обязательным условием государственной политики», — сказал Бальбек РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Украине решили обложить полуостров Крым налогами. Согласно решению, украинцы, живущие в зоне Крым получат точно такие же налоги, как и остальные граждане страны.