Российская учительница приревновала студента и напала на него с ножом

В Татарстане 20-летняя учительница напала с ножом на 17-летнего студента и попыталась зарезать его. Об этом «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД республики.

ЧП произошло в поселке совхоза «Татарстан» в Тукаевском районе. Между молодыми людьми произошла ссора, во время которой девушка взяла нож и нанесла возлюбленному несколько ударов в грудь. В результате их обоих госпитализировали с ножевыми ранениями.

Причиной конфликта стало желание студента прекратить отношения с учительницей, а она его приревновала и совершила преступление, сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета России Андрей Шептицкий. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Прокуратура Татарстана также начала свою проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, пояснил старший помощник республиканского прокурора Руслан Галиев.