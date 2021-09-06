ПО смартфонов обяжут поддерживать семь лет

В Германии захотели заставить производителей смартфонов поддерживать ПО семь лет

Правительство Германии предложило обязать производителей смартфонов поддерживать ПО своих устройств в течение длительного периода времени. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Федеральное правительство Германии начало переговоры с Европейской комиссией об изменении предложений, касающихся ремонта и обслуживания смартфонов и планшетов. Журналисты уточнили, что Еврокомиссия предлагает установить срок поддержки программного обеспечения смартфонов и прочих гаджетов в течение пяти лет, тогда как представители Германии настаивают на увеличении этого срока до семи лет.

Кроме увеличения срока обслуживания, в правительстве Германии предлагают, чтобы компании продавали запасные части для гаджетов «по разумной цене». Чиновники полагают, что таким образом можно увеличить срок службы устройств и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

В то время как чиновники намерены увеличить срок поддержки ПО, члены ассоциации DigitalEurope продвигают идею выпуска обновлений безопасности в течение трех лет, функциональных обновлений — двух лет. Журналисты уточнили, что в организацию входят такие компании, как Apple, Google и Samsung. Ожидается, что Еврокомиссия представит свое предложение по данному вопросу до 2023 года.

В мае в России захотели продлить срок службы электроники до 10 лет. Проработать данный вопрос поручила Минпромторгу и Минэкономразвития вице-премьер Виктория Абрамченко. Инициатива позволит сократить количество электронного мусора, а у населения снизится потребность в покупке новых товаров и утилизации старых.