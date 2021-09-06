Экономика
 
Последние новости
Умер Жан-Поль Бельмондо
Apple обвинили в нарушении прав человека
Прогноз по урожаю зерна в России резко сократили
Талибы попросили помочь с обезвреживанием заложенных ими мин
Стендап-комик умер на 43-м году жизни от редкой формы рака
Пенсионер заблудился в кишащих змеями джунглях и три дня пил воду из луж
Магомед Исмаилов снял видеоинструкцию по защите от грабителей
Саакашвили объявил о возвращении в Грузию
Китайские танки станут угрозой для российских Т-90
В России вспомнили популярные школьные фразы
Новости партнеров
Прослушать новость

Владелец «Билайна» избавится от активов в России почти на миллиард долларов

Владелец «Билайна» продаст «Сервис-телекому» сотовые вышки за 970 миллионов долларов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Телекоммуникационный холдинг Veon, который владеет «Вымпелкомом» (бренд «Билайн»), продаст свои сотовые вышки в России на сумму почти в миллиард долларов. Новым собственником активов станет «Сервис-телеком». Сделка должна состояться в четвертом квартале 2021 года, говорится в сообщении компании.

Veon решила избавиться от части своего бизнеса — «Национальной башенной компании» («НБК»), выручив за нее 70,7 миллиарда рублей (970 миллионов долларов). При этом стороны договорились о долгосрочном предоставлении услуг башенной инфраструктуры на начальный период в восемь лет. «Газпромбанк» частично профинансирует сделку, предоставив «Сервис-Телекому» 47 миллиардов рублей.

НБК управляет более чем 15 тысячами вышек мобильной связи в России. При этом всего в собственности у Veon находится 50 тысяч вышек. В конце августа гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов уже говорил, что компания изучает возможность продажи своей башенной инфраструктуры.

По его словам, в 90-е годы операторы видели конкурентное преимущество в построении собственной сети, но «в 20-х годах 21-го века такой иллюзии нет», писал «Интерфакс». «Мы понимаем, что как минимум часть инфраструктуры может быть консолидирована, и в этом есть некое скрытое value (ценность — прим. "Ленты.р"). Поэтому тот, кто первый сделает эти шаги, выиграет от этого первого, скажем так, лидирующего движения», — указывал Торбахов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Предсказана смерть СМС
Оценена необходимость переезда после установки у дома вышки сотовой связи
Россияне испугались заразиться коронавирусом от сотовой вышки и окружили ее
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
12:26Сегодня

На сервисах Яндекса пройдет недельный праздник «Незабудни»

10:53Сегодня

Билайн запустил акцию «Смотри что в голову придет»

00:30 4 сентября

Китай поможет решить глобальную экономическую проблему

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
00:07 4 сентября

Китайские техногиганты поплатились за благотворительность

23:59 3 сентября

Глава «Нафтогаза» заявил о коммерческих проблемах для «Северного потока-2»

23:47 3 сентября

Глава «Мира» разъяснил ситуацию со скидками при оплате покупок на Wildberries

Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
21:46 3 сентября

«Газпром» остановил поставки в Венгрию из «Турецкого потока»

20:53 3 сентября

Нефтяной гигант задумал избавиться от многомиллиардных активов в США

20:39 3 сентября

Американские богачи нашли способ избежать налогов

Россия
Школьницу из Москвы запугали посланиями из фильмов ужасов
В Москве запустили такси для мусора
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»
Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
Оценено предложение Шойгу построить новые промышленные центры в Сибири
«Все бежали, как крысы с корабля»
Помощник Горбачева — о крахе перестройки и развале СССР
На форуме «Россия — страна возможностей» в Крыму создадут 10 арт-объектов
Все материалы
Мир
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
На Украине резко упали запасы газа
Регионам купят тысячи школьных автобусов и скорых по инициативе «Единой России»
Иван Ургант показал символ успеха по версии А-Клуба
Зарубежные страны закупились российскими сладостями
Все материалы
Силовые структуры
Главного вора в законе Чечни заподозрили в растрате миллионов долларов из общака
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Появилось видео задержания ФСБ готовивших теракты в Ингушетии сторонников ИГ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала готовящих теракты в Ингушетии исламистов
В российской колонии убили двоих заключенных.
Тюремные группировки устроили там массовую драку из-за погибшего авторитета
Полицейские задержали пытавшегося поджечь вход в здание суда россиянина
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне назвали главную угрозу для детей в соцсетях
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта «Умного голосования»
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Участник шоу «Танцы со звездами» попал в больницу
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
WhatsApp лишит миллионы пользователей доступа к приложению
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Переехавшая за границу россиянка поделилась самым большим разочарованием
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Клиент оставил официантке 73 тысячи рублей чаевых и оскорбил ее
Мужчина угостил коллегу чизбургером и разбогател на 72 миллиона рублей
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»
Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
Ферму популярного телеведущего облюбовали свингеры
Все материалы
Все российские УАЗы станут электрическими
Видео: Toyota Camry не для такси и чиновников
Коротко о единственной Camry, избавляющей от чувства наемного водителя
Продажи новых автомобилей в России падают второй месяц подряд
Догонят и накажут: крутые полицейские автомобили
Суперседан из 60-х, купе-перехватчик и реактивный грузовик
Mercedes-Benz представил электрический седан EQE
Лучшее автомобильное видео августа 2021
Паркур на КАМАЗе и подводный Range Rover: самые интересные ролики месяца
Mercedes-Benz G-Class перевели на электричество
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной
В российском городе откопали деревянную канализацию
В России начнут строить дома по новым правилам
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Деревья передают по наследству»
Как россияне сохраняют почти исчезнувший промысел — сбор меда диких пчел
В горах Сочи зацвели последние летние цветы
Российские рыбаки спасли от гибели дикого лисенка
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
На Камчатке в кальдере вулкана пройдет музыкальный фестиваль
Все материалы