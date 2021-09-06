Владелец «Билайна» избавится от активов в России почти на миллиард долларов

Телекоммуникационный холдинг Veon, который владеет «Вымпелкомом» (бренд «Билайн»), продаст свои сотовые вышки в России на сумму почти в миллиард долларов. Новым собственником активов станет «Сервис-телеком». Сделка должна состояться в четвертом квартале 2021 года, говорится в сообщении компании.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

Veon решила избавиться от части своего бизнеса — «Национальной башенной компании» («НБК»), выручив за нее 70,7 миллиарда рублей (970 миллионов долларов). При этом стороны договорились о долгосрочном предоставлении услуг башенной инфраструктуры на начальный период в восемь лет. «Газпромбанк» частично профинансирует сделку, предоставив «Сервис-Телекому» 47 миллиардов рублей.

НБК управляет более чем 15 тысячами вышек мобильной связи в России. При этом всего в собственности у Veon находится 50 тысяч вышек. В конце августа гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов уже говорил, что компания изучает возможность продажи своей башенной инфраструктуры.

По его словам, в 90-е годы операторы видели конкурентное преимущество в построении собственной сети, но «в 20-х годах 21-го века такой иллюзии нет», писал «Интерфакс». «Мы понимаем, что как минимум часть инфраструктуры может быть консолидирована, и в этом есть некое скрытое value (ценность — прим. "Ленты.р"). Поэтому тот, кто первый сделает эти шаги, выиграет от этого первого, скажем так, лидирующего движения», — указывал Торбахов.