Предсказана смерть СМС

СМС-трафик в сетях российских операторов значительно снизился. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Информацию о снижении трафика СМС изданию сообщили представители крупнейших сотовых операторов России. Так, в отчете компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») говорится, что в первом квартале 2021 года соответствующий трафик упал на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В масштабах страны наибольший интерес к СМС остался у жителей Москвы и Подмосковья, на которых пришлось более 30 процентов всех отправленных сообщений.

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В «Мегафоне» также зафиксировали снижение трафика — на 16 и 34 процентов по сравнению с первым кварталом 2020 и 2019 годов соответственно. В МТС подтвердили общую тенденцию, но не представили конкретных цифр. Представители входящего в «большую четверку» операторов России Tele2 рассказали, что технология СМС уже давно стало технической и используется преимущественным образом для информирования и входа в различные сервисы. В компании предсказывают постепенный отказ от СМС и смерть стандарта.

«СМС давно стали технической услугой, клиенты Tele2 для общения между собой предпочитают мессенджеры», — рассказала журналистам представитель Tele2 Дарья Колесникова. Из-за того, что пользователи выбирают мессенджеры, увеличивается количество потребляемого интернет-трафика.

При этом ряд экспертов полагает, что говорить о смерти стандарта еще рано. По мнению руководителя Content-Review Сергея Половникова, СМС является надежным каналом передачи коротких сообщений, который особенно выручает в условиях, когда подключение к интернету отсутствует.

В начале года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвал самый популярный у жителей страны мессенджер. Им оказался WhatsApp, с помощью которого общаются 73 процента опрошенных.