Описана опасность старых телефонных номеров

Использование старых телефонных номеров несет опасность для их бывших владельцев. Об этом говорится в опубликованном на сайте Принстонского университета США исследовании.

Специалисты организации заметили, что при оформлении новой сим-карты абонент часто получает номер, который до этого использовался другим человеком. Так обстоят дела с операторами сотовой связи во всех странах. Однако часто бывшие владельцы номеров не отвязывают их от сервисов — например, банковских аккаунтов и профилей в интернет-магазинах. Это открывает для хакеров возможность взлома.

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Чтобы описать опасность такого вида взлома, ученые проанализировали 259 случайных телефонных номеров у двух американских операторов. Большая часть номеров — 215 из 259 штук — были не уникальными, а ранее принадлежали старым владельцам. Оказалось, что посредством 171 телефонного номера можно было получить ту или иную информацию о его предыдущем хозяине. Например, зайти в его аккаунт на Amazon, AOL, Facebook, Google, Paypal и Yahoo. 100 номеров ассоциировались с определенными учетными записями.

На 19 из 259 изученных экспертами номеров до сих пор приходили звонки и SMS. С помощью анализа удалось выяснить, что каждый оператор сотовой связи имеет в наличии порядка миллиона бывших в употреблении номеров. Авторы исследования попросили провайдеров связи прокомментировать результаты, однако, по их словам, они получили 26 непоследовательных ответов. В этой связи специалисты пришли к выводу, что операторы не могут взвешенно оценить опасность старых телефонных номеров.

Ранее российские эксперты объяснили, как работают телефонные мошенники. Часто злоумышленники получают номера телефонов россиян через утечки и взломы сайтов различных интернет-магазинов, собирают эти сведения и на выходе имеют полную информацию о человеке.