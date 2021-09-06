Разгромивший ветклинику после смерти собаки россиянин попал на видео

Житель Красноярска разгромил топором ветеринарную клинику после того, как узнал о смерти своей собаки. Инцидент попал на видео, которое публикует в понедельник, 6 сентября, Mash в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Андрей М. оставил питомца в клинике «Бетховен» и отлучился по своим делам. О гибели животного ему сообщили по телефону. В результате огорченный россиянин пришел в учреждение с топором. Он разбил телевизор в холле и стойку администратора.

По словам сотрудников, собака была уже старая. Они предупреждали мужчину о том, что она может умереть.

Ранее в Новосибирске неизвестные разгромили аэроклуб и разбили аэротрубу. Девять мужчин с закрытыми лицами напали на спортивно-развлекательный комплекс, расположенный на улице Спартака. На кадрах записи видно, как россияне зашли в помещение, где установлена аэротруба Free Fly. Удары нападавшие наносили топорами.