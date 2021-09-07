Кот свалился в колодец вместе с леопардом и дал ему отпор

Леопард в Индии погнался за котом и упал в колодец вместе с ним

Кот в индийском городе Нашик, штат Махараштра, дал отпор леопарду после того, как оба животных оказались на дне колодца. Видео с животными опубликовало информационное агентство ANI.

На записи видны леопард и кот, которые находятся на дне восьмиметрового колодца. Сначала крупный хищник бросается на кота, и тот встает на задние лапы, но затем животные начинают играть друг с другом.

Представитель местного отдела охраны лесного хозяйства Панкадж Гарг пояснил, что животные вместе свалились в колодец после того, как леопард погнался за котом. Он отметил, что специалисты извлекли обоих животных из колодца при помощи подъемного крана. Леопарда отпустили в дикую природу. В результате произошедшего кот не пострадал.

Многие пользователи захотели узнать дальнейшую судьбу кота. Некоторые из них восхитились храбростью животного. «Леопард был немного смущен, когда увидел свою уменьшенную копию», — написал один из них. Другой пользователь назвал происходящее на видео семейной ссорой.

Ранее сообщалось, что леопард напал на дикобраза в Национальном парке Крюгера в ЮАР и потерпел поражение. Сражение длилось около полутора часов с перерывами, во время которых кошке приходилось извлекать застрявшие в лапах колючки.