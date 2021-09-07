Врачи назвали простой способ снизить давление без лекарств

Американские врачи из клиники Mayo назвали простой способ снизить давление без лекарств. Об этом сообщает Daily Express.

Отмечается, что низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Специалисты посоветовали регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут. «Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения», — объяснили медики.

Специалисты уточнили, что повышенное кровяное давление может протекать бессимптомно. При этом такое состояние смертельно опасно, поскольку у больного повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее невролог, цефалголог Анна Черепанова сообщила, что люди привыкли считать, что головная боль возникает от высокого артериального давления, однако, в действительности, это далеко не всегда так. По словам специалиста, боль в любой части тела является, прежде всего, стрессом для организма, из-за чего он и реагирует повышением артериального давления.

