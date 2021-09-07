Объяснена загадочная форма астероидов Бенну и Рюгу

Исследователи из США и Японии показали, что похожая на алмаз форма астероидов Бенну и Рюгу объясняется наносом частиц. Статья ученых опубликована в журнале Granular Matter.

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Околоземные астероиды Бенну и Рюгу представляют собой «кучи щебня» — конгломерации обломков, удерживаемые вместе собственным притяжением. Однако их форма остается для ученых загадкой. Современные модели ее не объясняют — астероиды получаются сплюснутыми к экватору, а не алмазообразными, как в действительности.

Исследователи из Окинавского института науки и технологий и Университета Ратгерса предложили новую модель образования Бенну и Рюгу, которая также учитывает и нанос мелких частиц. Вызываемые вращением астероида центробежные силы уменьшаются вблизи его полюсов, что приводит к накоплению там пород и придает им характерную приподнятость. Проведенные учеными симуляции подтвердили предсказания их модели.

Кроме того, модель показывает, что свою форму астероиды приобрели довольно рано — что соотносится с данными геологического анализа. Ранее предполагалось, что первоначально Бенну и Рюгу имели форму сферы, и лишь затем деформировались.

