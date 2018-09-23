Получены первые в истории фото с поверхности астероида

Два японских мини-робота, запущенных с зонда «Хаябуса-2», совершили первую в истории успешную посадку на астероид и передали ученым фотографии и данные с его поверхности. Об этом сообщает сайт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Мобильные исследовательские роботы MINERVA-II1, каждый из которых весит всего один килограмм, отделились от «Хаябусы-2» 21 сентября. Они находятся в хорошем состоянии, и как минимум один из них движется по поверхности астероида Рюгу, до которого «Хаябуса-2» добрался еще в июне.

Фотографии, сделанные MINERVA-II1, получились размытыми из-за вращения роботов при движении и бликов солнечного света. Всего JAXA обнародовало три снимка.

Космический зонд «Хаябуса-2» был запущен 3 декабря 2014 года с помощью ракеты-носителя Н-2А с космодрома Танэгасима, расположенного на юге Японии. Зонд пробудет рядом с астероидом в течение полутора лет. Следующим этапом исследования Рюгу станет забор проб грунта, для чего «Хаябуса-2» выпустит на поверхность мобильное взрывное устройство. Затем планируется также приземление еще одного спускаемого исследовательского аппарата, который исследует астероид более детально.

Астероид 1999 JU3 относится к группе околоземных и принадлежит к спектральному классу C (темные углеродистые объекты). Период обращения тела вокруг Солнца равен 474 суткам, а средняя орбитальная скорость — 27 километрам в секунду. Рюгу удален от Земли на 300 миллионов километров.

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