Актер сериала «Прослушка» перед смертью лечился от наркозависимости

Американский актер Майкл Кеннет Уильямс перед смертью проходил психотерапию из-за наркозависимости. Об этом сообщает New York Post.

Артист обратился за помощью несколько месяцев назад, после съемок сериала «Страна Лавкрафта». «Я только начал терапию и действительно серьезно к этому отношусь. Я начинаю работать с критиком в моей голове и с тем, как это могло повлиять на мои действия, реакции, определенные ситуации и отношения», — говорил Уильямс в феврале.

По словам звезды сериалов «Прослушка» и «Подпольная империя», люди ошибочно думают, что наркотики или алкоголь помогут им решить накопившиеся проблемы. Он назвал вредные привычки лишь симптомом и добавил, что, когда человек избавляется от них, он начинает настоящую работу над собой.

6 сентября стало известно, что 54-летний Майкл Кеннет Уильямс был найден мертвым в своей квартире в округе Бруклин. Тело обнаружил племянник артиста. В жилище пятикратного номинанта на премию «Эмми» была обнаружена «наркотическая атрибутика», что может указывать на смерть актера от передозировки.