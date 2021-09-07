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Актер сериала «Прослушка» перед смертью лечился от наркозависимости

Перед смертью актер сериала «Прослушка» проходил психотерапию из-за проблем с наркотиками
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Майкл Кеннет
Майкл Кеннет
Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Американский актер Майкл Кеннет Уильямс перед смертью проходил психотерапию из-за наркозависимости. Об этом сообщает New York Post.

Артист обратился за помощью несколько месяцев назад, после съемок сериала «Страна Лавкрафта». «Я только начал терапию и действительно серьезно к этому отношусь. Я начинаю работать с критиком в моей голове и с тем, как это могло повлиять на мои действия, реакции, определенные ситуации и отношения», — говорил Уильямс в феврале.

По словам звезды сериалов «Прослушка» и «Подпольная империя», люди ошибочно думают, что наркотики или алкоголь помогут им решить накопившиеся проблемы. Он назвал вредные привычки лишь симптомом и добавил, что, когда человек избавляется от них, он начинает настоящую работу над собой.

6 сентября стало известно, что 54-летний Майкл Кеннет Уильямс был найден мертвым в своей квартире в округе Бруклин. Тело обнаружил племянник артиста. В жилище пятикратного номинанта на премию «Эмми» была обнаружена «наркотическая атрибутика», что может указывать на смерть актера от передозировки.

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