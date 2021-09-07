Семья Бельмондо прокомментировала смерть актера

Семья Жан-Поля Бельмондо призналась, что потеряла свою опору после смерти актера

Члены семьи французского актера Жан-Поля Бельмондо прокомментировали его смерть. Об этом сообщает агентство AFP, передает РИА Новости.

«Семья Жан-Поля Бельмондо потеряла свою опору. Он ушел, чтобы присоединиться к старым соратникам из консерватории. Его искренняя улыбка никуда не денется», - сказали родственники артиста.

О смерти актера стало известно ранее 6 сентября. Бельмондо умер на 89-м году жизни, причина смерти не уточняется. В 2001 году он перенес инсульт и не появлялся на экране на протяжении последующих семи лет.

Жан-Поль Бельмондо — один из знаковых актеров французской «новой волны». Наибольшую известность ему принесла роль преступника Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании». Он также снимался в лентах «Чудовище», «Профессионал», «Ас из асов», «Человек из Рио», «Один шанс на двоих», «Женщина есть женщина», «Великолепный», «Безумный Пьеро» и «Одиночка».