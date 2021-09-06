В МИД России назвали любимый фильм с Бельмондо после его смерти

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась в любви к актеру Жан-Полю Бельмондо и назвала любимый фильм с его участием. Она отреагировала на смерть актера в своем Telegram-канале

«Очень любила и люблю фильм "Профессионал". Потому что Бельмондо и музыка Морриконе. Первый раз посмотрела в детстве. И сразу в сердце. Чем больше удивляла меня жизнь, тем сильнее я любила фильм, Его и музыку», — написала Захарова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо и назвал его национальным достоянием страны.

Бельмондо умер 6 сентября на 89-м году жизни, причина смерти не сообщается. Известно, что в 2001 году актер перенес инсульт и не появлялся на экране на протяжении последующих семи лет.

Вся галерея Умер великий французский актер Жан-Поль Бельмондо. Продолжить «Безумный Пьеро» (Pierrot le Fou), 1965, режиссер Жан-Люк Годар Кадр: фильм «Безумный Пьеро» 1 /13

Жан-Поль Бельмондо — один из знаковых актеров французской «новой волны». Наибольшую известность ему принесла роль преступника Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании». Он также снимался в лентах «Чудовище», «Профессионал», «Ас из асов», «Человек из Рио», «Один шанс на двоих», «Женщина есть женщина», «Великолепный», «Безумный Пьеро» и «Одиночка».