В России оценили возможность искусственного создания коронавируса

Убедительных доказательств того, что коронавирусная инфекция была создана искусственно, в настоящее время нет, сообщила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко в беседе с РИА Новости.

«Технологии для создания такого вируса, безусловно, в мире есть, но убедительных доказательств того, что он создан искусственно, на настоящий момент нет», —отметила она.

В мае австралийский эпидемиолог Гидеон Мейеровиц-Катц раскритиковал утверждения, якобы доказывающие лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2. По его словам, статья Далглейша и Соренсена допускает фактические ошибки. Согласно версии Далглейша и Соренсена, одним из основных «отпечатков», указывающих на искусственное происхождение вируса, оказался ряд из четырех положительно заряженных аминокислот, что якобы невозможно в природе. Однако известно, что, например, 3996 человеческих белков имеют как минимум один участок, где четыре положительно заряженные аминокислоты идут подряд. По мнению авторов статьи, подозрительные свойства вируса являются доказательством того, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории.