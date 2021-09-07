Создан «вечный» материал для дисплеев

LG изобрела гибкий материал для экранов смартфонов, на котором не образуются складки. Об этом сообщает издание The Next Web.

Согласно описанию изобретения, инженерам удалось синтезировать материал, который является одновременно очень прочным и гибким. Инженеры корейской компании использовали при его создании специальный вид покрытия поверх тонкой полиэтилентерефталатной пластиковой пленки. В LG уверяют, что он более прочный и гибкий, чем материал, который используется при производстве дисплеев для складных смартфонов сейчас.

В описании изобретения говорится, что перед специалистами стояла задача изготовить особый тип максимально долговечной и одновременно гибкой пленки. «Вечное» покрытие якобы сохраняет свою форму и не собирает складки даже после 200 тысяч сгибаний.

LG планирует выпустить первые образцы нового материала в 2022 году, запуск полномасштабного производства намечен на 2023 год. Корпорация надеется использовать его в складных смартфонах, а также планшетах и ноутбуках нового поколения. Представители компании не стали уточнять, в устройствах каких брендов может появиться дисплей на основе нового материала.

LG не в первый раз заявляет об интересе к гаджетам с гибким экраном. В сентябре 2020 года компания представила первый телевизор с рулонной матрицей. Устройство имеет гибкий OLED-экран, который сворачивается в специальную подставку.