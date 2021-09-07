У России захотели покупать больше газа

Индия хочет увеличить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) и в целом энергоносителей, заявил агентству РИА Новости посол страны в России Венкатеш Варма.

По его словам, рост поставок СПГ уже обсуждается. «Мы намерены увеличить долю импорта российских энергоносителей. На данный момент несмотря на большие взаимные инвестиции в энергетический сектор импорт сжиженных углеводородов из России в Индию составляет лишь один процент. Мы намерены увеличить эту долю», — сказал он.

Варма пояснил, что экономика Индии в ближайшие годы, как ожидается, должна расти в объемах до десяти процентов в год, а потребление энергоресурсов при этом увеличится в два раза. «Так что для российских компаний открываются большие перспективы для участия в формировании энергобезопасности Индии», — подчеркнул посол.

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В 2020 году Индия также намеревалась серьезно нарастить закупки российского угля и запросила объем до 40 миллионов тонн в год стоимостью около 4,5 миллиарда долларов. В июне 2021-го заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский подтверждал, что азиатская страна запросила поставки коксующегося угля в год в соответствующих объемах, сообщал ТАСС.

Индия — третья по величине экономика мира, которая сейчас ведет активное противостояние с Китаем, намереваясь привлечь инвесторов. Страна намерена дополнительно ускорить экономический рост, инвестировав почти 1,4 триллиона долларов в инфраструктуру. Деньги потратят на различные виды транспорта и на развитие логистики, что должно поддержать промышленность страны. Масштабные вложения связаны с высокими целями по экспорту на этот финансовый год: правительство рассчитывает на 400 миллиардов долларов (при 290,6 миллиарда долларов за прошлый год).